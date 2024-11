Tchad : Le chef de la diplomatie a reçu une délégation de l'Union africaine

Le ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, Abderaman Koulamallah, a reçu en audience ce 5 novembre une délégation de l'Union Africaine, conduite par Youssouf Assoumani, Ambassadeur des Comores en Éthiopie et Représentant du Sous-Comité COREP sur les Réfugiés, les Rapatriés et les Personnes Déplacées de la Commission de l'Union Africaine.



Cette visite de travail vise à renforcer le soutien de l'Union Africaine au Tchad qui fait face à une crise humanitaire exacerbée par l'afflux massif de réfugiés fuyant les conflits et l'insécurité dans la région.



En outre, la récente attaque terroriste survenue dans le lac Tchad souligne l'urgence de la situation et la nécessité d'une réponse concertée pour garantir la sécurité et la dignité des populations vulnérables et aider le pays à mieux gérer toutes ces crises, a indiqué le chef de la délégation.