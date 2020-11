Tchad : Le délégué de l'éducation de Sila en tournée

Accompagné de ses proches collaborateurs, le délégué de l’éducation de Sila, Bichara Issa Assamah Assamah, a entamé sa tournée au sein des établissements scolaires et secondaires de la province, par l’école Bilingue Dara Salam, suivie par le lycée bilingue de Goz Beida. A chaque étape, le délégué de l'éducation de Sila a adressé des encouragements aux enseignants présentes, et surtout pour le suivi permanent des cours dans les différentes disciplines, tout en leur rassurant que certaines situations pourraient se rétablir, en vue d’un meilleur fonctionnement de l’école tchadienne.



Lors de l’étape de Goz Beida, la délégation a été accueillie par le proviseur Djabir Djaboura qui a lancé un vibrant appel à tous les parents, afin d’amener leur progéniture au lycée pour y suivre de études. A cette occasion, des doléances ont été transmises, face au manque du matériel didactique. Pour sa part, le directeur de CEG arabe de Goz-Beida, Mahamat Abdelkerim, a également présenté à la hiérarchie, les divers besoins en vue de l’amélioration des conditions de travail des enseignants. Le délégué et sa suite se sont rendus également au collège communal de Goz Beida, où il ont eu droit aux mêmes doléances de la part du directeur de études par intérim, Faizal Abdallah Abdallah. Ce dernier a fait état des manquements observés par certains enseignants.



Cela étant, il apparait que les services de l'Ape doivent renforcer leurs capacités pour bien accomplir leurs missions sur le terrain. Tout en visitant ces lieux d’apprentissage de la province, la délégation a également inspecté les enseignants de l'Ecole privée Papillon. Selon son directeur Djimndissem Ézéchiel, « Nous avions commencé tôt. Mais malgré la suspension des cours, suite au Covid-19, nos écoles fonctionnent bien déjà. Certes, les matériels didactiques manquent pour le moment, alors que nous avons un effectif de 629 élèves inscrits, soit 443 garçons et 186 filles ». Cette importante tournée du délégué prendra fin le 3 décembre prochain.