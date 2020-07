Tchad : Le député Ousmane Cherif approuve l’élévation de Déby à la dignité de maréchal

Le député frondeur du Parti pour les Libertés et le Développement (PLD), Ousmane Cherif Khamdjan, par ailleurs vice-président du groupe parlementaire les Démocrates, a fait samedi 11 juillet 2020, à son domicile, au quartier Arboute Soulbak, un point de presse relatif à l’élévation du président Idriss Deby à la dignité de maréchal.



Selon lui, cette consécration unanimement saluée par tous les députés de l’Assemblée Nationale est un titre largement mérité compte tenu du rôle singulier et historique que le président Idriss Déby Itno a joué pour la nation tchadienne.



Le député frondeur du PLD, Ousmane Cherif Khamdjan, a indiqué que "l’histoire de grandes nations sont toujours marquées par l’action des grands hommes et celle du Tchad est marquée par la lutte du maréchal du Tchad Idriss Deby Itno."



​« Cet homme dont je salue aujourd’hui ses faits d’armes était déjà un leader depuis sa jeunesse. Beaucoup de ses amis d'antan témoignent qu'il était le chef dortoir du Lycée Franco-Arabe. En même temps, il fut le gréviste en chef de ce lycée. C’est-à-dire le tempérament de cet homme qui a la destinée de notre pays : capable de faire la paix, mais aussi de conduire une guerre salvatrice quand cela est nécessaire », a déclaré le député frondeur du PLD, Ousmane Cherif Khamdjan, par ailleurs vice-président du groupe parlementaire Les Démocrates.



​Il a singulièrement salué le parcours du président Idriss Deby, notamment à la tête des forces armées du Nord, le 7 juin 1983 en passant par le 1er décembre 1990 pour renverser le régime du président Habré.



Si par moment, dit-il, le pays a tangué, il faut dire et reconnaître que nous avons un capitaine vigilant et jaloux de la souveraineté de son pays. « Et depuis 2009, le Tchad baigne dans un climat de sécurité sur toute l’étendue du territoire national. Sur le plan diplomatique, les exploits du Tchad ne sont pas à démontrer. En matière de lutte contre le terrorisme qui est le mal planétaire, le Tchad s’est distingué depuis 2013 par son intervention prompte au Mali au moment ou personne n'imaginait que le terrorisme allait embraser toute la région du Sahel », a dit le député frondeur du PLD, Ousmane Cherif Khamdjan.



Le groupe parlementaire Les Démocrates, composé de députés de l’opposition par le biais de son vice-président Ousmane Cherif Khamdjan, affirme soutenir sans ambages l’élévation au titre du maréchal du Tchad du président Idriss Deby puisque, dit-il, le chef de l’État est une fierté nationale.