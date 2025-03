Tchad : Le général Asseif Mahamat Assouni prône la cohésion lors d’un Iftar au Kanem

Pendant ce mois béni du Ramadan, le Délégué Général du Gouvernement auprès de la province du Kanem, le Général Asseif Mahamat Assouni, a organisé un iftar ce samedi 15 mars 2025 à l’intention des autorités traditionnelles et religieuses. Cet événement s’est tenu à sa résidence officielle.



À cette occasion, le Général Asseif Mahamat Assouni a exprimé sa gratitude aux invités pour leur présence à cette rencontre marquée par la spiritualité et le partage. Il a également profité de cette opportunité pour délivrer un message de paix, de pardon, de cohabitation pacifique et de vivre-ensemble, soulignant l'importance de l'unité et de la solidarité durant ce mois sacré.