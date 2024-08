Tchad : Le gouvernement et l’UNESCO s’engagent à collaborer pour transformer et améliorer le système éducatif du pays

L'audience s'est tenue en présence de plusieurs responsables, dont le secrétaire général, M. Vaïbra Nicolas, et le secrétaire général adjoint, M. Lol Ali Choua. Les discussions ont porté sur le partenariat entre le Tchad et l'UNESCO, la vision du président de la République concernant l'éducation, la refondation de l'école tchadienne et la transformation éducative, les curricula, la formation des enseignants, et l'intégration du numérique dans l'éducation, la santé et la nutrition des élèves et le projet de création d’un bureau pays de l'UNESCO au Tchad.



M. Maïdé Hamit Lony et M. Paul Coustère ont exprimé leur engagement à renforcer le partenariat entre leurs institutions pour améliorer l'éducation au Tchad.



La rencontre entre le secrétaire d'État à l'Éducation Nationale et le directeur régional de l'UNESCO marque une volonté politique claire d'améliorer le système éducatif du pays. Cette annonce marque une étape importante pour l'avenir de l'éducation au Tchad. Les défis sont nombreux mais la volonté politique semble être là.