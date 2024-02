Tchad : Le gouvernement justifie la hausse du prix du carburant

Le gouvernement affirme également que cette décision intervient à un moment où le Tchad fait face à d'énormes défis sécuritaires et humanitaires. En effet, le pays est confronté à des menaces constantes sur le plan sécuritaire, notamment avec les attaques terroristes et les conflits intercommunautaires qui sévissent dans certaines régions. De plus, il doit faire face à une crise humanitaire majeure due aux déplacements massifs de populations fuyant ces violences.



C'est ainsi qu'un arrêté signé le 14 février 2024 par le ministre du Commerce et celui des Finances a entraîné une augmentation significative du prix du carburant à la pompe. Le prix de l'essence, qui était auparavant fixé à 518 FCFA, passe désormais à 730 FCFA.



Cette hausse suscite évidemment des réactions mitigées au sein de la population tchadienne. Certains comprennent les raisons avancées par le gouvernement et reconnaissent la nécessité d'harmoniser les prix avec ceux des pays voisins pour éviter toute distorsion économique. Ils reconnaissent également que cette mesure permettra probablement d'améliorer l'approvisionnement en carburant sur le long terme.



Cependant, d'autres habitants expriment leur mécontentement face à cette augmentation brutale du prix du carburant. Pour eux, cela représente une charge financière supplémentaire dans un contexte déjà difficile marqué par l'inflation croissante et une situation économique précaire pour bon nombre de Tchadiens.



Dans tous les cas, il est important de noter que cette décision n'a pas été prise sans considération pour l'état actuel du Tchad et ses défis multiples. Le gouvernement affirme agir dans l'intérêt général afin d'assurer un approvisionnement continu en carburants malgré les contraintes auxquelles il fait face.