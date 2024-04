Tchad : Le ministère de l'élevage et des productions animales à travers le PRAPS II anime un atelier de mise en place d'un dispositif de maintenance des ouvrages pastoraux au Bahr El Gazel

Lors de l'inauguration de cet atelier, le chef de mission Youssouf Ali Djorkedei a mis en exergue la primordialité de la réhabilitation des infrastructures pastorales et leur pérennité.



Au démarrage des travaux de l'atelier, le secrétaire général provincial Abba Saradingar, agissant au nom du gouverneur, a exprimé sa gratitude envers la mission PRAPS II et les partenaires techniques et financiers. Il a ensuite souligné que la mise en place du dispositif de maintenance des infrastructures survient à un moment crucial. Cette initiative visant à établir une cellule dédiée à la maintenance des ouvrages contribuera indéniablement à améliorer les conditions de vie de la population pastorale.



Il convient de noter que les participants à cet atelier comprennent notamment des pasteurs, des agro-pasteurs, des chefs coutumiers, des autorités administratives ainsi que des représentants féminins et juvéniles.