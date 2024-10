Tchad : Le plus jeune ministre Hassan Bakhit Djamous exprime sa détermination à œuvrer pour le développement durable du pays

Réactions de Hassan Bakhit Djamous

Dans une déclaration publique sur sa page Facebook, Djamous a exprimé sa gratitude :

Remerciements au Président : Il a remercié le président pour la confiance accordée, non seulement à lui, mais aussi à l'ensemble de la jeunesse tchadienne.

Engagement : Il a promis de travailler dur pour être à la hauteur de cette mission, affirmant : « Vous pouvez compter sur moi en tout lieu et en toute circonstance. »



Parcours de Hassan Bakhit Djamous

À un âge relativement jeune, Hassan Bakhit Djamous a déjà occupé plusieurs postes significatifs :

Conseiller des affaires économiques au Conseil Militaire de Transition (CMT).

Chevalier de l'Ordre National du Tchad.

Directeur Général Adjoint des Impôts.



Hommage à ses Proches

Djamous a également rendu hommage à sa défunte mère, Fatimé Adoum Haliki, ainsi qu'à des figures marquantes de l'histoire du Tchad, dont le Feu Maréchal Idriss Deby Itno et Hassan Djamous, exprimant son souhait qu'ils soient fiers de lui en ce moment.



La nomination de Hassan Bakhit Djamous en tant que plus jeune ministre du Tchad est un signe d'espoir pour la jeunesse du pays. Il incarne une nouvelle génération d'opérateurs politiques, prête à prendre en main des enjeux cruciaux tels que l'environnement et le développement durable. Sa détermination et son engagement envers le service public seront des éléments clés pour sa réussite dans cette fonction.



