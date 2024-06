Tchad: Le projet "Djarmaya Solar" au cœur des échanges entre le Ministre de l'Eau et de l'Énergie et la BAD

Cette rencontre a permis de passer en revue l'état d'avancement des projets et programmes énergétiques au Tchad financés par la BAD, notamment le projet de construction de la centrale "Djarmaya Solar".



La centrale solaire de Djarmaya, d'une capacité de 36 MWp, est un projet crucial pour le Tchad. Sa mise en service permettra d'augmenter considérablement la production d'électricité du pays et de réduire sa dépendance aux énergies fossiles.



Le Représentant Résident de la BAD a réitéré l'engagement de l'institution à accompagner le Tchad dans la réalisation de ses objectifs en matière d'accès à l'énergie. Il a également souligné l'importance d'une mise en œuvre rapide des projets énergétiques pour répondre aux besoins urgents de la population tchadienne.



Le Ministre Passalé Kanabé Marcelin a salué le soutien de la BAD au développement du secteur énergétique au Tchad. Il a également rassuré le Représentant Résident de la BAD de la volonté du gouvernement de travailler en étroite collaboration avec la banque pour la réussite des différents projets.



La rencontre entre le Ministre de l'Eau et de l'Énergie et la BAD s'inscrit dans le cadre de la coopération fructueuse entre le Tchad et l'institution financière africaine. Cette coopération permettra de concrétiser des projets d'infrastructures énergétiques d'envergure et de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations tchadiennes.