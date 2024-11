Tchad - Le projet Intadjna : un élan pour l'autonomisation des femmes au Ouaddaï

Une nouvelle dynamique est en marche au Ouaddaï. L'association féminine pour le développement (ASFET), avec le soutien de l'ambassade de France au Tchad, a lancé ce dimanche 24 novembre à Batouma, un projet ambitieux visant à renforcer les compétences des femmes en matière de production agro-alimentaire.





Intitulé "Intadjna", ce projet s'inscrit dans une démarche globale de lutte contre l'insécurité alimentaire, un enjeu majeur dans la région. En formant 200 femmes à des techniques de culture et de transformation de produits locaux comme la tomate, l'oignon, l'ail et le gombo, le projet vise à améliorer leur autonomie économique et alimentaire.





"Notre objectif est d'outiller ces femmes pour qu'elles puissent non seulement subvenir à leurs besoins, mais aussi contribuer au développement de leurs communautés", a déclaré Dr Rouman Moukhtar Moussa, présidente de l'ASFET.







La formation dispensée dans le cadre du projet Intadjna est axée sur la pratique. Les participantes apprennent les techniques de culture, de récolte et de transformation des produits agricoles. À l'issue de cette formation, elles seront en mesure de commercialiser leurs produits et de générer des revenus supplémentaires pour leurs familles.







Ce projet a un impact positif à plusieurs niveaux :



Autonomisation des femmes : En renforçant leurs compétences et leurs revenus, ce projet contribue à l'autonomisation économique des femmes, qui jouent un rôle essentiel dans les ménages.

Sécurité alimentaire : En favorisant la production locale, le projet contribue à améliorer la sécurité alimentaire des populations.

Développement économique : La commercialisation des produits agricoles transformés peut contribuer au développement économique local.





Le soutien de l'ambassade de France au Tchad est essentiel à la réussite de ce projet. Ce partenariat témoigne de l'engagement de la France à soutenir le développement des communautés rurales au Tchad.