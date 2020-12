TCHAD Tchad : Le recteur de l’Académie du Sud-ouest en visite de rentrée scolaire et académique

Alwihda Info | Par Foka Mapagne - 8 Décembre 2020



Dans chaque structure visitée, le Pr Ban-bo Bebanto pose des questions aux responsables, recueille des doléances et prodigue des conseils pour la bonne marche des activités.

Le recteur de l'académie du Sud-Ouest, le Pr Ban-bo Bebanto Antipas a entamé depuis le 7 décembre 2020, une tournée de suivi de la rentrée scolaire et académique d'une part et d'autre part, d'information et de sensibilisation dans la province du Mayo Kebbi-Ouest, d’autre part. Basée à Bongor, l'Académie du Sud-ouest qu couvre trois provinces : le Mayo Kebbi Est, le Mayo Kebbi Ouest et la Tandjilé.

Entouré des différents responsables de son département, à savoir, les délégations de l'éducation, du développement touristique, de la culture et de l'artisanat, de l'action sociale et de la femme et de la petite enfance, de la formation professionnelle et des petits métiers, de la jeunesse et des sports, et de l'enseignement supérieur, le recteur a visité plusieurs institutions du département de Mayo Dallah et surtout dans la ville de Pala, tout en échangeant avec eux afin d'avoir un contact direct avec les responsables administratifs, scolaires et traditionnels à divers niveaux.



Dans chaque structure visitée, le recteur de l'Académie du Sud-Ouest pose des questions aux responsables, recueille des doléances et prodigue des conseils pour la bonne marche des activités. Le Pr Ban-bo Bebanto Antipas met l'accent sur le respect des gestes barrières pour la lutte contre la pandémie mondiale du Covid-9. De l'école du Centre de Pala, au CEG de Margalao, en passant par le Centre social, le Centre de Formation Technique Professionnel (CFTP), la Maison de Culture de Pala, au chantier de l'université et du lycée Joseph Brahim Seïd de Pala, le recteur de l'Académie du Sud-Ouest a touché du doigt les réalités du terrain de son secteur, dans le Mayo Dallah.



Il n'a pas seulement recueilli les doléances des uns et des autres, allant de l'insuffisance des ressources humaines au manque de matériels de travail, des infrastructures, à la mauvaise collaboration et de manque de communication entre certains responsables locaux, mais il a également donné des instructions fermes pour la bonne marche de l'administration et la bonne éducation des enfants. Le Pr Ban-bo Bebanto Antipas entend jouer sa partition pour relever certains défis de l'Académie du Sud-Ouest dont il a la charge. La mission se poursuit dans les autres départements de la province du Mayo Kebbi Ouest, à savoir, ceux de El-ouaya,de Lac-léré, du Mayo Binder et du Gagal, pour le même exercice.







