Tchad : Les enseignants du Lac formés sur les dangers causés par les catastrophes et le Covid-19

Le ministère de l’Education nationale et de la Promotion civique, avec l’appui de l’UNICEF, organise depuis le 16 janvier 2021 à Bol, un atelier de formation des enseignants du primaire de la province du Lac sur la réduction des risques et dangers causés par les catastrophes et le Covid-19. C'est le délégué provincial de l'Education nationale et de la Promotion civique, Moussa Issa Moussa qui a donné le coup d'envoi de ces assises. Prennent part à cette formation de cinq jours, 184 enseignants de 78 écoles du projet « Education Cannot Wait ».



Au cours de cette formation, les participants auront à suivre les étapes qui conduisent à la cartographie des vulnérabilités, l’élaboration du plan d’intervention de riposte, les outils de préparation du plan d’urgence scolaire, le message clé sur la réduction des risques et dangers causés par les catastrophes, la sécurité et l’examen des fiches techniques du protocole sur le Covid-19.

Pour le chef de division de la formation initiale des enseignants du primaire, à la direction de la formation des enseignants de fondamental et du secondaire, Mahamat Daye Kadjalla, cette formation financée par « Education Cannot Wait », a pour objectif de renforcer la capacité des enseignants sur l’élaboration de plan de réponse en éducation des risques et des catastrophes incluant le Covid-19.



En ouvrant la formation, le délégué provincial de l’éducation nationale et de la promotion civique du Lac, a relevé que cette formation vient à point nommé, car elle arrive à un moment où le ministère de l’Education nationale cherche les voies et moyens pour redémarrer les activités pédagogiques. Moussa Issa Moussa a remercié les partenaires techniques et financiers du ministère, en particulier l’UNICEF, à travers « Education Cannot Wait », pour son appui financier qui a permis la tenue de la formation. Compte tenu de la menace du coronavirus qui plane, le délégué a exhorté les participants à respecter scrupuleusement les gestes barrières tout au long des travaux, afin de pour barrer la route à la pandémie.