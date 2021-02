Tchad : Les militants du RNDT du Logone Oriental investissent Pahimi Padacket Albert

Le Rassemblement national des démocrates tchadiens (RNDT Le Réveil), antenne provinciale du Logone Oriental, a tenu le 15 février 2021, au Centre de lecture et d'animation culturelle (CLAC) de la ville de Doba, son 6ème congrès. Il était placé sous le thème : « Election présidentielle de 2021 : le peuple tchadien face à son destin ». Ce congrès a réuni les militantes et militants des six départements que compte la province du Logone Oriental.



Le président du comité d'organisation, Madjiboye Digamwa, a dans son propos liminaire, souhaité la bienvenue aux participants, avant de leur demander d'avoir un bon niveau de débats pour la réussite du congrès. L'objectif de ce 6ème congrès, selon le président de la fédération provincial du parti RNDT Le Réveil du Logone Oriental, Nodjigoto Séraphin, est d'échanger en vue de soutenir un candidat de l'alliance, mais aussi, de se présenter aux échéances électorales en cours.



Les échanges au cours de cette rencontre ont abouti à la sortie d'une résolution. Celle-ci décide que le parti va présenter son candidat Pahimi Padacket Albert, à la présidentielle du 11 avril prochain. Par ailleurs, il est demandé aux militants et militantes de rester soudés, vigilants et de se mobiliser autour des idéaux du parti en vue des éclatantes victoires. Enfin, le Bureau exécutif est tenu d'engager sans délai, des discussions franches avec le MPS et de décider d'engager ou pas le parti dans la poursuite de l'alliance avec lui.