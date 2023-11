Tchad : Les syndicats des magistrats renouvellent leur confiance au Chef de l’Etat

Réunis ce 22 novembre 2023en assemblée générale, le Syndicat des magistrats du Tchad (SMT) et le Syndicat autonome des magistrats du Tchad (SYAMĄT) ont relevé dans un communiqué qu’ils ont décidé de poursuivre le travail après leur rencontre avec le président de transition tenue le 15 novembre 2023.

.

D’après le compte rendu de leur rencontre avec le Chef de l’Etat, l’assemblée générale de ces deux syndicats ont « unanimement renouvelé sa confiance au Chef de l’Etat quant à son ferme engagement d’améliorer les conditions de vie et de travail des magistrats pour une justice saine et indépendante ».



Au cours de cette année, les deux syndicats tchadiens de la magistrature avaient appelé à la cessation de travail dans toutes les juridictions du pays pour exiger entre autres : la revalorisation des points d'indices et le respect du protocole signé entre le gouvernement et les deux syndicats.