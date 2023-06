Tchad : "Lumière des Enfants" et Al Wassil font don de centaines de moutons aux personnes démunies

La présidente de la Fondation Lumière des Enfants, Souraya Mahamat, a souligné la présence de plusieurs sites accueillant des personnes démunies, notamment le site de Bardaya situé dans le quartier de Ndjari, le site de Grediya ainsi que le centre coranique de Brahim Saleh, tous bénéficiant de ces dons.



La présidente de la Fondation Lumière des Enfants a déclaré que l'objectif était de rendre ce jour spécial pour les personnes défavorisées et de leur offrir une journée mémorable, car tout le monde mérite de célébrer cette occasion de la même manière que les plus aisés. Elle a ajouté que la fondation s'efforce chaque jour d'aider autant de personnes démunies que possible.