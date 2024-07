Tchad - Lutte contre les armes illégales : Succès significatif de la Commission Mixte de Désarmement

Le désarmement est une composante essentielle du programme du gouvernement pour assurer la sécurité des citoyens et limiter les violences. Le Tchad est confronté à l'afflux d'armes en provenance des pays voisins en conflit, ce qui renforce la nécessité du désarmement.



La campagne de désarmement a permis de réduire considérablement la circulation des armes illégales et les conflits intercommunautaires. La Commission Mixte de Désarmement exhorte les citoyens à remettre volontairement les armes illégales et à soutenir les efforts des forces de sécurité.



La Commission Mixte de Désarmement a plaidé pour un renforcement des moyens humains et matériels afin d'étendre ses opérations à l'ensemble du territoire national.



La présentation de 3094 armes saisies par la Commission Mixte de Désarmement met en lumière les efforts considérables déployés par le gouvernement tchadien pour lutter contre la prolifération des armes illégales et renforcer la sécurité nationale. Cette initiative s'inscrit dans une priorité nationale visant à limiter les violences et à créer un environnement plus stable pour le développement du pays.



Le contexte régional marqué par les conflits en Libye, au Soudan et en Centrafrique expose le Tchad à un afflux d'armes de guerre, rendant le désarmement d'autant plus crucial. Les résultats encourageants obtenus par la Commission Mixte de Désarmement, illustrés par la diminution des incidents liés aux armes illégales et des conflits intercommunautaires, témoignent de l'efficacité de ses actions.



Néanmoins, la Commission Mixte de Désarmement souligne la nécessité d'un renforcement de ses moyens pour étendre son action à l'ensemble du territoire national. L'appel à la collaboration de la population et au volontariat dans la remise des armes illégales est également crucial pour le succès de cette opération.