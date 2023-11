Tchad : MEMTOYEL soutient le district sanitaire de Bébédjia avec un don de matériel médical

Le 18 novembre 2023, l'association MEMTOYEL, basée en France, a fait don de matériel médical et de produits pharmaceutiques au district sanitaire de Bébédjia. La remise de ce matériel a été effectuée par le Secrétaire général du département de la Nya, Sougui Daoussa Dicko.



Le Maire de Bébédjia, Maina Norbert Doumsengar, également président national de MEMTOYEL, a ouvert la cérémonie par un discours historique sur l'association et a évoqué ses réalisations antérieures.



Le président fondateur de MEMTOYEL, le Docteur Mianbere Beamlaou, résidant en France et présent à Bébédjia pour l'occasion, a ensuite pris la parole. Le Médecin chef du district sanitaire de Bébédjia, le Docteur Naradoumgue Djilema François, a exprimé sa gratitude envers l'association et a assuré que les dons seront d'une grande utilité. Il a promis que plusieurs centres de santé bénéficieraient de ce nouveau don.



En remettant ce don, le Secrétaire général Daoussa Dicko a exprimé sa satisfaction quant à l'aide apportée à la population locale. Il a ensuite procédé à la remise symbolique du matériel aux autorités sanitaires, leur souhaitant d'en faire le meilleur usage.