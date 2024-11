Tchad : MSF et le ministère de la Santé publique saluent leur collaboration fructueuse

Anaïs Prund-N'Dri a souligné l'excellente dynamique de collaboration entre MSF et le ministère de la Santé publique. Malgré les nombreux défis auxquels les deux organisations ont été confrontées, notamment la crise sanitaire liée à l'afflux de réfugiés, elles ont réussi à travailler main dans la main pour apporter des soins de santé aux populations les plus vulnérables.





Le secrétaire général du ministère de la Santé publique, Dr Dabsou Guidaoussou, a rappelé la méthodologie de travail adoptée par le ministère, qui privilégie un dialogue régulier avec les partenaires. Les réunions mensuelles organisées avec les différentes représentations, dont MSF, permettent de partager les expériences, les leçons apprises et de renforcer la coordination des actions.





Des projets communs au service des populations



Grâce à ce partenariat, MSF a pu mettre en œuvre de nombreux projets sur le terrain, en complémentarité avec les actions du ministère de la Santé publique. Ces projets ont porté sur des domaines variés tels que la prise en charge des maladies, la santé reproductive, la nutrition ou encore la réponse aux urgences.





Perspectives d'avenir



La représentante sortante de MSF a remercié le ministère pour son soutien et a assuré que la nouvelle équipe poursuivra les efforts engagés. Le ministre de la Santé publique a, quant à lui, salué le travail accompli par MSF et a réaffirmé l'engagement du ministère à poursuivre cette collaboration fructueuse.







Le départ d'Anaïs Prund-N'Dri marque une nouvelle étape dans le partenariat entre MSF et le ministère de la Santé publique tchadien. Cette collaboration, fondée sur la confiance et le respect mutuel, a permis d'améliorer l'accès aux soins de santé pour les populations les plus vulnérables. Il est à espérer que cette dynamique positive se poursuive dans les années à venir.