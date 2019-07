Tchad : Mahamat Allahou Taher rend hommage au "grand cadre" Mamadou Kourtou

Le président national du Rassemblement pour la démocratie et le progrès (RDP), Mahamat Allahou Taher s'est dit très attristé par la disparition de Mamadou Kourtou, membre du comité directeur du RDP, dans un communiqué parvenu à Alwihda Info. Le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale est décédé lundi à Casablanca, au Maroc, des suites d'une longue maladie.



Le président national du RDP a qualifié Mamadou Kourtou de grand cadre et commis de l'Etat, compagnon de lutte qui a contribué de façon remarquable au succès du parti durant un quart de siècle.



Il adresse "au nom de toute la grand famille RDP ses condoléances les plus attristées à sa femme, ses enfants, à tous ses collègues députés et aux parents proches et lointains du défunt. Que Dieu le tout puissant accueille l'âme du défunt dans son vaste paradis."