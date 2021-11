Tchad : Mahamat Idriss Deby réagit à l'assassinat d'un surveillant de lycée

L’assassin du surveillant Ismaël Alhadj Koulbou "doit être poursuivi et puni", exige le président du CMT. « L'école qui est un lieu de recherche du savoir ne doit pas être un lieu de crime », affirme-t-il.



Le président du CMT adresse sa compassion et ses sincères condoléances à la famille, aux proches, élèves et collègues du regretté.



Un élève indiscipliné



L'élève revenait d'une suspension d'une semaine pour indiscipline. Il a repris les cours ce lundi et s'est mis à proférer des injures envers des enseignants, rapporte Dja FM. L'administration a donc convoqué ses parents. La mère s'est présentée au lycée pour la convocation et a été informée qu'un conseil de discipline se tiendra.



Vers 14 heures, l'élève est revenu dans l'établissement et asséné deux coups de couteau au surveillant adjoint, dans le bureau du censeur.



Grièvement blessé, le surveillant Ismaïl Alhadj Koulbou est décédé durant son évacuation vers un hôpital. Il s'agit d'un jeune homme ayant terminé ses études au Cameroun.



L'auteur présumé a été interpellé par les forces de l'ordre.



Le SET s’insurge contre l’assassinat "ignoble" d’un enseignant



Dans un communiqué rendu public ce 11 novembre 2021, le secrétaire général du bureau exécutif du Syndicat des enseiganats du Tchad (SET), section provinciale de Ndjamena Mbayanan Laoukoura, annonce un arrêt de travail, allant du vendredi 12 au lundi 15 novembre inclus.



C’est en guise de protestation contre « l’assassinat ignoble » de leur collègue Ismaël Al-Hadj Koulbou, surveillant général au Complexe scolaire Groupe Toumaï par son élève Seifa Idriss Ousmane de la classe de 3ème.



L’arrêt de travail est ainsi programmé dans le tout le secteur de l’éducation. Il s’agit des administrations suivantes : ministère de l’Education nationale et de la Promotion civique, ministère de la Jeunesse, des Sports, de la Promotion de l’Entreprenariat, ministère de la Formation professionnelle et des Métiers, ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, ministère de la Culture et de la Promotion des diversités.



Le Syndicat des enseignants exige par ailleurs que l’auteur et ses éventuels complices soient traduits en justice, tout en demandant au gouvernement d’assurer la sécurité des enseignants dans l’exercice de leur métier.