Tchad : Mahamat Saleh Hissein Ben Malallah démissionne de son poste de Directeur de cabinet

Nommé le 13 décembre 2022, Mahamat Saleh Hissein Ben Malallah a assisté le ministre sortant Aziz Mahamat Saleh jusqu'à sa nomination en tant que ministre des Infrastructures.



"Un an passé à ce poste et suite au changement intervenu dans le Gouvernement, je vous demande de me décharger de ce poste en choisissant une autre personne pour assurer la continuité", indique Mahamat Saleh Hissein Ben Malallah dans son courrier adressé au nouveau ministre. Il précise toutefois demeurer "disponible pour toute autre sollicitation".