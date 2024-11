Tchad : Masra exprime sa gratitude envers les Tchadiens de France pour leur participation à l'Agora

Masra exprime sa gratitude envers les Tchadiens de France pour leur participation à l'Agora, soulignant ainsi l'importance de la diaspora dans le processus de changement. Il insiste sur le fait que le chemin vers le changement est long et difficile, mais que l'objectif final, à savoir un Tchad démocratique et juste, est atteignable. Masra appelle à une mobilisation collective de tous les Tchadiens, qu'ils soient en France ou au Tchad, pour œuvrer ensemble en faveur d'un avenir meilleur.





Extraits de son Message

Un chemin difficile, mais une issue certaine : Masra a reconnu les défis auxquels la diaspora et le peuple tchadien font face, tout en affirmant que la détermination et l'engagement mèneront à des résultats positifs.



Espoir et unité : Il a encouragé la diaspora et les Tchadiens de l’intérieur à avancer ensemble sur la voie de la dignité, en aspirant à vivre dans la justice et l’égalité.



Choix et narration : Masra a souligné l'importance pour le peuple de choisir ses dirigeants et de raconter sa propre histoire de manière décomplexée.



Mobilisation collective : Il a appelé à mobiliser l’énergie et les ressources nécessaires pour atteindre cette « terre promise ».





Ce message résonne comme un appel à l’action pour tous les Tchadiens, renforçant l’idée que l’unité et la détermination sont essentielles pour un avenir meilleur.