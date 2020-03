Tchad : Massakory au rythme de la journée du 8 mars

Comme partout au monde, les filles, les femmes, les associations et groupements féminins, la société civile, les établissements scolaires, les enseignantes et les corps soignants ont répondu présent ce dimanche 8 mars à la place de l’indépendance de Massakory pour commémorer l'édition 2020 de la Journée internationale des droits de la femme.



La présidente de la commission d’organisation Habiba Manda a, dans son mot de bienvenue, remercié toutes les couches sociales et les autorités locales qui n’ont ménagé aucun effort pour ladite célébration.