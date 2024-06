Tchad: Mme Fatima Haram Acyl valide l'examen national volontaire 2024

L'ENV est un processus de revue indépendant et participatif qui permet aux pays d'évaluer leurs progrès dans la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable (ODD). Le rapport de l'ENV du Tchad 2024 met en lumière les avancées réalisées par le pays dans la réalisation des 17 ODD, tout en identifiant les défis persistants et les domaines nécessitant des efforts supplémentaires.



Mme Haram Acyl a souligné l'importance de l'ENV comme outil de redevabilité et de planification stratégique. Elle a félicité l'équipe nationale pour la qualité du rapport et a appelé à une appropriation nationale forte des conclusions et recommandations de l'ENV.



La validation de l'ENV 2024 marque une étape importante dans le processus de développement durable du Tchad. Le rapport servira de base pour élaborer des politiques et des programmes plus efficaces visant à concrétiser les ODD d'ici 2030.