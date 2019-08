Tchad : Moïssala, la ville centenaire demeure très enclavée

Un chauffeur nous confié que le dernier raclage de ce tronçon remonte à 5 ans en arrière. Les deux ponts qui s'y trouvent sont étroits. Il sont montés sur des supports en planches et datent de l'époque coloniale.



Récemment, du béton à été coulé afin de renforcer les ponts et limiter les risques d'accidents. Toutefois, des grands trous sont visibles à tous les deux mètres. Ces trous sont remplis d'eau et peuvent facilement endommager les véhicules.