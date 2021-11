Tchad : Monde Avenir mobilise la société civile d’Ati sur le développement durable

Le conférencier a expliqué aux participants les domaines d’activité des organisations de la société civile et les nombreuses fonctions qu’elle remplit. Il a procédé ensuite à la typologie des organisations de la société civile et son rôle dans les processus de développement durable. Elle doit jouer son rôle de partenariat avec l'État pour atteindre les objectifs en vue d'améliorer le bien-être de la population.



Le président de l'association Monde Avenir, Ali Mahamadia, quant à lui, a demandé aux organisations sœurs d'être très dynamiques et opérationnelles sur le terrain car créer une association c'est contribuer ou participer au développement durable de son milieu.



Des séries de questions réponses ont mis un terme à cette conférence-débat.