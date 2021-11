Tchad : Moov Africa Tchad renforce ses sites techniques

Le directeur général de Moov Africa Tchad, Mohammed Dkhiss a animé le 18 novembre 2021, à l’Hôtel Radisson Blu Hôtel, une conférence de presse relative au renforcement de son réseau sur l’ensemble du pays.



Au cours de son échange avec les hommes de médias, il a annoncé l’amélioration du réseau dans le souci de fournir un réseau fiable, tout en augmentant le nombre de ses sites techniques jusqu'à 720, fin 2021, et qui étaient de 659 en 2020, dont 115 sites ont été dédiés à Ndjamena. Il a évoqué entre autres le renforcement de réseau 3G, 4 G, la modernisation des équipements dans la ville de N’Djamena et le renforcement de capacité de transmission dans la zone de Kanem géographique, la cherté de la connexion de l’internet et les défis liés au déploiement des infrastructures.



Selon Moov Africa, sur un total de 23 régions, seules 21 sont entièrement connectées en mode 4G. Cette amélioration a permis la création d'emplois au peuple tchadien. « Cependant, le déploiement de la fibre optique en FTTH (de l'Anglais, Fiber-To-The-Home), pour connecter les organisations et les particuliers complétant les offres de connectivité de dernière génération appuyées par des équipements ultramodernes », souligne Mouhamed Dkhiss, directeur général de Moov Arica Tchad. Par ailleurs, il a indiqué que Moov Africa a tenu à moderniser ses équipements à 100% de la ville de N’Djamena qui est actuellement full en 4 G. « Il faut que la navigation soit de plus en plus agréable pour les clients.



Offrir de qualité exige le renforcement du déploiement. Il fallait densifier les réseaux pour donner une meilleure qualité. 2022, la ville de NDjamena sera full en fibre optique. On s’active pour que le réseau de Ndjamena, soit full en fibre optique. Nous tenons sincèrement à faire de gros investissements pour le support de transmission soit fiable sur l’ensemble du pays. Nous tenons à être de professionnel dans le secteur de télécommunication », ajoute-t-il. Selon le directeur général de Moov Africa Tchad, « nous avons la volonté de faire du réseau du Tchad aux normes internationales.



Depuis 2019, plus de 30 milliards qui ont été investis. Moov Africa continuera toujours à investir et nous tenons à être crédibles sur le terrain aussi. Il relève que Moov Africa contribue à créer d’emplois directs et indirects de plus de 250.000. Il s’est investi entre autres, dans les domaines de l’éducation, de la santé et de la remise de matériels à la mairie de Ndjamena, et de la participation à la journée mondiale de la salubrité. Nous sommes toujours dans des actions bénéfiques pour les citoyens ».