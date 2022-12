Tchad : Moov Africa et Orabank lancent le service « Banque Fi Téléphone »

L’opérateur de téléphonie mobile Moov Africa et Orabank, ont lancé officiellement mardi 27 décembre 2022, au cours d’une conférence de presse, à l’Amitié Hôtel (ex Ledger Plaza), le service « Banque Fi Téléphone », qui permet de lier son compte bancaire Orabank à son compte Moov Money. Pour accéder à ce service, l’abonné compose le *800*7*2# et commence par souscrire au service.



Ensuite, il pourra effectuer plusieurs opérations, entre autres, le transfert d’argent de son compte bancaire vers son compte Moov Money. Il peut également transférer de l’argent de son compte Moov Money vers son compte bancaire. Le service donne également la possibilité au client de consulter le solde de son compte bancaire, ou de consulter l’historique de ses opérations bancaires.



Ce nouveau service est le fruit de la concrétisation du partenariat entre Orabank et l’opérateur de téléphonie mobile Moov Africa. Il procure plusieurs avantages aux abonnés de Moov Africa, parmi lesquels, l’accès à son compte bancaire depuis chez-soi, le retrait d’argent auprès des points de vente de Moov Money et des caisses Orabank, et le gain de temps en évitant les files d’attente.



La directrice générale d’Orabank Tchad, Maimouna Wallah Djonret, indique que la signature du partenariat avec Moov Africa s’inscrit dans la stratégie de bancariser la population en lui offrant des produits adaptés à ses besoins. « Ce produit est le M-Banking que nous lançons officiellement aujourd’hui. Il permet aux clients de virer de l’argent de leur compte Orabank vers le porte-monnaie, via un téléphone », explique-t-elle.



Selon le directeur général de Moov Africa, Mohammed Dkhissi, c’est un projet qui vise à favoriser l’inclusion financière et à faciliter le transfert ou le retrait d’argent très rapidement, via les guichets Moov Africa ou Orabank.



« Le projet trouve également son importance dans le fait que les agences d’Orabank et de Moov Africa seront mutuellement utilisées par les clients des deux sociétés. C’est une opportunité pour les deux partenaires qui agissent dans l’intérêt de leurs clients tchadiens. Orabank a été un partenaire fiable de Moov Africa », affirme-t-il.



Le directeur général de Moov Africa espère que le lancement de ce service sera à la hauteur des attentes des clients.