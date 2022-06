Tchad : Moov Africa lance une grande opération de salubrité à Koundoul

Said Hably appelle la population de Koundoul à se joindre à Moov Africa pour rendre la ville plus propre. « La motivation de cette opération de salubrité est liée à notre responsabilité citoyenne. Il faut qu’on soit auprès de la population. Aujourd’hui, c’est un grand jour pour nous d’être près de la population pour l’aider à assainir et nettoyer le grand marché de Koundoul. On a commencé aujourd’hui par l’assainissement et demain il y aura d’autres choses pour la commune et la population », rapporte-t-il.