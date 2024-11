Tchad - Moundou : La Chine envisage la création d'un institut d'innovation pour les artisans

La cheffe de mission a saisi cette occasion pour expliquer le motif de son déplacement. Accompagnée des autorités intérimaires, elle a rencontré le nouveau gouverneur de la province du Logone Occidental, Gougouni Sidi Sidimi. Bien que les détails de cet échange demeurent confidentiels en l'absence de la presse locale, il a été constaté que le gouverneur était ravi de cette visite, qui pourrait apporter des innovations significatives à Moundou et dans toute la province.





La délégation a ensuite visité les Brasseries du Tchad pour s'informer sur le fonctionnement de l'usine. Lors d'une visite guidée, les membres de la mission ont pu observer les capacités de production journalières, mensuelles et annuelles, ainsi que les mécanismes de gestion et les différentes sources de financement de l'usine. Cette immersion vise à mieux comprendre les opérations locales et à envisager des collaborations futures.





L'objectif principal de ce déplacement à Moundou est d'explorer la création éventuelle d'un institut d'innovation des artisans de Luban en technologie Sino-Tchadienne. Ce projet vise à promouvoir les échanges techniques entre la République populaire de Chine et le Tchad dans plusieurs domaines.





L'institut aura pour mission de faciliter la transformation des résultats de recherches et d'améliorer les compétences des artisans locaux.





En outre, la mission a également discuté de l'implantation d'une usine de fabrication de lampadaires à Moundou. Ce projet devrait bénéficier non seulement à la province du Logone Occidental, mais également à d'autres communes, en améliorant l'accès à l'éclairage public et en contribuant à la sécurité et au développement local.



Cette visite marque une étape importante pour renforcer les liens entre le Tchad et la Chine, tout en soutenant le développement économique et technologique de la région.