Tchad - Moundou accueille ses partenaires chinois pour concrétiser les projets de coopération

Les échanges entre les deux villes ont débuté en juillet dernier, lors de la visite du maire de Moundou en Chine. Cette nouvelle visite s'inscrit dans la continuité de ces premiers contacts et vise à concrétiser les projets de coopération identifiés. Les discussions porteront notamment sur :



L'installation d'industries de transformation : Le développement de l'industrie locale est une priorité pour Moundou, et la coopération avec Foshan pourrait permettre de créer de nouveaux emplois et de valoriser les ressources locales.

Le transfert de technologies : La Chine est reconnue pour son expertise dans de nombreux domaines. Le partage de ces connaissances pourrait permettre à Moundou de moderniser ses infrastructures et d'améliorer la qualité de vie de ses habitants.

La construction de supermarchés et d'infrastructures d'éclairage public : Ces projets contribueront à améliorer l'accès aux biens de consommation et à améliorer la sécurité dans les quartiers.

Une coopération gagnant-gagnant



Ce partenariat entre Moundou et Foshan est un exemple de coopération Sud-Sud qui profite aux deux parties. Pour Moundou, il s'agit d'une opportunité de se développer et de diversifier son économie. Pour Foshan, c'est l'occasion de renforcer son influence en Afrique et de contribuer au développement d'un pays ami.