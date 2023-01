Tchad : N'Djamena Food Top Chef lance une formation en restauration et service de table

NF Top Chef est une société de restauration et un centre de formation en hôtellerie. Elle forme, accompagne et offre des emplois aux jeunes par le biais de la formation et œuvre en faveur de la lutte contre la faim au Tchad. Plus de 700 jeunes ont été formés par NF Topchef depuis sa création.



Le FONAP, dans le cadre de la lutte contre le chômage, a choisi d'envoyer 25 jeunes désirant œuvrer dans la restauration pour se former.



Khadidja Armiyaou, directrice du centre, explique qu'en plus de son aspect commercial, le centre œuvre en faveur de la lutte contre la faim au Tchad et accompagne les jeunes dans leurs activités génératrices de revenus.



La formation qu'offre NF Top Chef est à 80% pratique, ce qui permet aux apprenants d'être aptes à travailler dans les restaurants, hôtels et pourquoi pas mettre en place son propre restaurant.