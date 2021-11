Tchad : N’Djamena remporte 35 médailles au meeting inter-provinces d’athlétisme

Les activités ont pris fin lundi soir avec trois épreuves : la finale du 100 mètres dames, le relai 4 fois 100 mètres hommes et le saut en hauteur.



​L'évènement a été placé sous le haut patronage du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l’entrepreneuriat.



Au tableau des médailles et des récompenses, la province de N’Djamena occupe la première place avec 35 médailles toute valeur confondue et bénéficie d’un trophée d’un montant de 1.000.000 Fcfa, la province de Mayo-Kebbi-Est prend la deuxième place avec 10 médailles et 750.000Fcfa , enfin le Logone oriental se positionne à la 3ème place avec 6 médailles plus une enveloppe d’une valeur de 500 000 FCFA.