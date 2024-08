Tchad : Naissance du Cadre de Concertation des Jeunes Leaders Tchadiens

Le CCJLT se veut une structure fédératrice, solidaire et engagée pour favoriser l'émergence d'une jeunesse tchadienne dynamique, responsable et attachée aux valeurs de la République.



Selon le président, le milieu jeune ne semble pas faire l'unanimité au Tchad actuellement. Le CCJLT souhaite donc inviter toutes les associations de jeunes à contribuer aux débats en cours sur les problématiques de la jeunesse, afin d'établir les bases d'une cohésion et d'une tolérance entre les citoyens.



Le CCJLT lance un appel à toutes les organisations de jeunes et féminines des différentes provinces du pays à se joindre à lui.

Sa mission est de révolutionner le milieu jeune en mettant en place un cadre de compétition permettant aux jeunes de valoriser leurs potentiels au service de la société tchadienne.



Le CCJLT entend renforcer les capacités des jeunes, développer des programmes d'entrepreneuriat et d'éducation citoyenne à travers des campagnes de sensibilisation, de formation et de séminaires.



En résumé, le lancement officiel du CCJLT vise à fédérer la jeunesse tchadienne autour de valeurs républicaines et à favoriser son épanouissement socio-économique.