Tchad : Ndjamena après la pluie, les bidonvilles dans les eaux

Après quelques jours de canicule intense dans la ville de Ndjamena, une grosse pluie inattendue s’est abattue ce matin du mercredi 15 juin 2022 sur plusieurs quartiers de la ville. « Après la pluie, c’est le beau temps », dit un adage populaire.



Aujourd’hui, dans les bidonvilles de la capitale, ce temps est une bouffée d’oxygène pour les uns et met les autres dans un état de vulnérabilité accrue. L’on constate que des pauvres citoyens sont dans une impasse absolue. Avec la crise entre la Russie et l’Ukraine, l’Afrique en général est entrée dans une crise alimentaire, et le Tchad particulièrement.



Ainsi, des pauvres victimes des bidonvilles ne peuvent choisir entre l’aménagement de leurs maisons, ou alors sortir à la recherche d’une éventuelle survie. L’eau stagne un peu partout et en débandade dans ces zones, parce qu’il manque des canaux pour le drainage et l’évacuation rapide des eaux.



Sur des altères principales, l’on a versé de l’argile et du sable, pour combler les nids de poule qui rendent systématiquement les déplacements des citadins et les empêchent de vaguer normalement à leurs occupations. Dès lors, il s’avère nécessaire d’attirer l’attentions des autorités municipales afin de prendre leurs responsabilités.