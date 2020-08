Tchad : Ndjelar Koumadji Mariam se mobilise en faveur des sinistrés des inondations

Selon elle, les actions en faveur des personnes vulnérables ne s'arrêteront pas seulement dans cette commune. "Nous aurons d'autres projets d'aide aux personnes victimes des inondations dans les jours à venir. Si aujourd'hui nous avons pris l'initiative d'intervenir dans cette commune, c'est parce que le 7ème arrondissement est l'un des quartiers les plus fréquentés et qui a le plus de victimes des inondations", a-t-elle dit.



La leader du parti UNAT lance un appel au gouvernement et aux partenaires techniques et financiers afin d'intervenir et apporter un soutien aux personnes sinistrées.



"Il est temps aussi au chef de l'État d'apporter une assistance à ces sinistrés. L'ère n'est pas d'être maréchal en temps de guerre, l'ère est d'être maréchal en faveur des couches vulnérables en cette période difficile. Il est vrai que beaucoup d'efforts ont été fournis par le gouvernement et quelques personnes volontaires, mais il reste beaucoup à faire", a affirmé Mme. Ndjelar Koumadji Mariam.