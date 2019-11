TCHAD Tchad : "Nos besoins élémentaires sont à l'abandon", dénonce le Parti réformiste

Le Parti réformiste a formulé samedi des propositions pour "sortir le pays de l'impasse dans lequel il se trouve", au cours d'un point de presse à N'Djamena.



"Depuis vingt-neuf ans et dix mois, la République du Tchad vit dans une situation épouvantable. Nos besoins élémentaires, l'accès à l'eau, à l'électricité, à l'éducation et à la santé sont à l'abandon", dénonce le président du Parti réformiste, Yacine Abderaman Sakine.



Il déplore entre autres "le pillage massif des ressources naturelles, l'enrichissement illicite, le détournement des productions des entreprises, la corruption endémique, les accusations fallacieuses, l'intimidation et la torture des citoyens innocents notamment dans les provinces du Ouaddai et du Sila, la liquidation des opposants politiques, les arrestations arbitraires des journalistes, l'instrumentalisation de l'appareil judiciaire, l'économie agonisante, le taux de chômage des jeunes qui avoisine des records et l'extrême pauvreté qui progresse dangereusement".



Le parti estime que "l'intérêt général est purement et simplement oublié, et explique que le Tchad n'a jamais été aussi près du chaos". Il propose "la démission de Déby du pouvoir avant les élections législatives, seule solution pour sortir le pays de la situation".



"Après sa démission, un gouvernement de transition sera mis sur pied, dirigé par un homme d'expérience qui a un sens très élevé de l'Etat", explique le parti qui appelle à réviser la Constitution tchadienne pour la "débarrasser de tous les articles confligènes".



Une commission nationale de réconciliation aura pour mission de "réconcilier les fils du Tchad, autrement dit mettre fin au clivage nord-sud, chrétiens, wahabistes, tidjanites, catholiques

et protestants", tandis qu'un programme de sensibilisation verra le jour pour "mettre fin aux conflits générationnels qui persistent dans notre pays et qui entravent la transmission de la connaissance et de l'expérience d'une génération à une autre."



Le parti propose aussi "la création d'une commission rattachée à la Présidence, composée des anciens présidents de la République, des anciens premiers ministres, des anciens présidents de

l'Assemblée nationale et des religieux, afin qu'ils partagent leur expérience avec le gouvernement en exercice".



Il appelle à "annuler tous les cantons qui ont été créés en désordre par Déby et qui n'ont pas de ressort territorial reconnu, parce qu'ils sont devenus une source de conflits et un instrument de division, de manipulation et de fraude électorale pour son régime."



Le Parti réformiste préconise une opposition démocratique forte pour jouer pleinement son rôle ; et une Assemblée nationale qui soit un lieu d'impulsion de la vie politique avec des députés

instruits, responsables, crédibles et porteurs d'une éthique compatible avec les exigences de la démocratie et de leur charge.



Il entend oeuvrer pour une justice indépendance et impartiale au service de tous ; promouvoir, garantir et réguler la liberté de la presse dans le cadre d'une pluralité médiatique ; rendre l'école obligatoire et gratuite jusqu'à 16 ans et réformer en profondeur le système éducatif tchadien à tous les niveaux.



Par ailleurs, Yacine Abderaman Sakine estime qu'il faut investir massivement dans les ressources humaines ; dans le domaine de la santé ; mettre en oeuvre une politique volontariste de diversification de l'économie et d'accroissement de sa production hors pétrole ; réformer le Code général des impôts pour instaurer une fiscalité qui favorise et incite les

investisseurs nationaux et internationaux ; et créer un fonds de développement des entreprises pour mettre à la disposition des promoteurs nationaux les capitaux disponibles pour la création et le développement d'entreprises, notamment à I'intérieur du pays.



Il ajoute qu'il est souhaitable de "développer un système de transport de qualité ; repenser la politique de défense nationale pour doter le pays d'une armée républicaine, organisée, disciplinée, professionnelle et apolitique ; élaborer de façon consensuelle un code de déontologie pour servir de référence à toute personne qui aspire à se faire élire ; faire prévaloir les critères de compétence, d'intégrité, de moralité et d'abnégation pour les nominations aux fonctions les plus importantes de l'Etat en accordant au Parlement un droit de censure ; et créer une chaine publique de radio et télévision éducative qui a pour mission de sensibiliser, orienter, conscientiser et responsabiliser les tchadiens afin qu'ils puissent participer activement au développement du pays."





