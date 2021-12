Tchad : ONAMA Am-Timan lance sa nouvelle grille des programmes

La station provinciale de l'Office national des médias audiovisuels (ONAMA) d'Am-Timan, a lancé officiellement ce lundi 13 décembre 2021, la nouvelle grille de ses programmes locaux. C'était au cours d'une cérémonie organisée à la résidence du gouverneur, sous la houlette du secrétaire général de la province du Salamat, Maab Mara.



La station provinciale ONAMA d'Am-Timan relance ses activités avec une nouvelle grille des programmes locaux, qui comporte plusieurs émissions prenant en charge les préoccupations de toutes les couches socioprofessionnelles. Après une interruption qui a duré quelques années, pendant laquelle, la station ne faisait que de la synchronisation depuis N'Djamena, les auditeurs seront de nouveau branchés à la 98.0, en modulation de fréquence.



En sa qualité de grenier du Tchad, la province du Salamat regorge de potentialités qui méritent d'être valorisées. C'est à juste titre que cette grille vient d'être lancée pour une meilleure visibilité du Tchad en général, et singulièrement celle la province du Salamat. A cette occasion, le secrétaire général de la province du Salamat Maab Mara, représentant le gouverneur, s'est félicité de la reprise des nouveaux programmes qui prennent en compte les aspirations des populations, car elles ont besoin d'être orientées sur plusieurs secteurs socioéconomiques.

Selon lui, le président du Conseil Militaire de Transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno, accorde une place importante au développement du secteur de la communication. Maab Mara laisse entendre que les autorités provinciales sont conscientes des difficultés rencontrées par la station. Pour y remédier, elles vont soutenir ONAMA Am-Timan.



En cette circonstance, le sous-directeur de la station provinciale, Assane Lamé a animé une projection sur l'historique des médias audiovisuels au Tchad, notamment la création en 2006 de l'Office national de radio et télévision (ONRTV), qui deviendra la direction générale de la communication, puis l'Office national des médias audiovisuels (ONAMA), depuis janvier 2019. Il a aussi fourni plus de détails sur la nouvelle grille qui diffusera également des programmes en langues Kibet et Dagal.