Tchad : ONU Femme décore le sultan de Gaouï en tant qu'homme engagé "He for she"

La visite à Gaoui est relatif à la campagne mondiale "He For She". "Les femmes ont besoin de soutien des hommes champions pour faire leur plaidoyer. Particulièrement celles du Tchad, car elles sont dynamiques et sont une référence dans la zone Sahel", a souligné Oulimata Sarr, directrice régionale d'ONU Femme.



Elle a encouragé le sultan de Gaoui pour son plaidoyer aux côtés des femmes depuis un bon nombre d'années et lui a demandé de faire davantage afin de permettre aux femmes d'atteindre leurs objectifs.



Le sultan de Gaouï a été décoré en tant qu'homme engagé ou encore ambassadeur "He For She" à Gaouï.