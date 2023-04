Tchad : OXFAM renforce les capacités sur la prévention et la gestion des conflits à Liwa

Dans le cadre du Projet renforcement de la résilience et de la cohésion sociale dans les zones frontalières du Niger et du Tchad (ROCOSOC), l'ONG OXFAM organise depuis hier à Liwa dans la province du Lac, un atelier de renforcement de capacités sur la prévention et la gestion des conflits, au profit des différentes parties prenantes du projet.



Cet atelier a pour objectif de renforcer la capacité des services techniques, des leaders communautaires et autorités administratives et traditionnelles sur la prévention, l'analyse sensible aux conflits, pour faciliter des dialogues, gérer des conflits de façon pacifique et durable dans la province du lac.



Durant deux jours, les participants vont passer au scanner les modules tels que : les dynamiques visibles et invisibles d'un conflit, l'arbre à conflit et les mécanismes de prévention et de gestion des conflits,



Le responsable de la consolidation de la paix de OXFAM, NadjiKong Innocent, a laissé entendre que le projet ROCOSOC vise à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi que la cohésion sociale dans les régions du Tchad et du Niger, confrontées à plusieurs défis.



Ouvrant les travaux, le préfet de département de Fouli, Mahamat Adam Mbomi, a invité les participants à soutenir le gouvernement de Transition dans ses efforts de consolidation de la paix et de promotion de la cohésion sociale.



Et Mahamat Adam Mbomi de conclure que cet atelier s'inscrit dans la politique du président de Transition, le général Mahamat Idriss Deby Itno, et des membres du gouvernement qui mettent en œuvre des activités permanentes et innovantes, pour faire des jeunes et des femmes, des acteurs clés de la prévention des conflits.