Tchad : "On jure et on envoie un garagiste en qualité de sous-préfet, un policier en qualité de trésorier"

"Ils n'ont pas respecté la procédure de création (...) S'il faut respecter la procédure, il faut un certain nombre d'administrés avant de créer un village, un canton, etc."

"On a vu des cadres qui ont prêté serment sur la Bible et le Saint Coran. On jure et le lendemain on envoie un garagiste en qualité de sous-préfet. Est-ce qu'on n'a pas violé le Coran et la Bible ? On prête serment et le lendemain on envoie un policier en qualité de trésorier. Est-ce qu'on n'a pas violé la prestation de serment ? Messieurs les politiciens, il faut respecter la religion."

Abakoura Mahamat Hissein, participant au dialogue national, a fait une intervention en plénière sur les questions sociétales, le 17 septembre. Il demande la restructuration et la suppression de certaines chefferies fictives, en plus de l'annulation de la création de toutes les sous-préfectures et communes "qui ont été créées sans consulter la base".Abakoura Mahamat Hissein fustige la nomination des cadres qui ne sont pas aptes à gérer les unités administratives :