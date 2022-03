Tchad : PCMT à Faya, un message de fermeté et de paix à livrer

Le président du Conseil militaire de transition Mahamat Idriss Deby est arrivé ce 12 mars à Faya Largeau dans la province du Borkou. Debout sur sa voiture de commandement, le Président de la République a rendu la politesse à ceux qui lui ont réservé un accueil chaleureux. Cet accueil empreint de cordialité, de proximité et de vitalité est visible et lisible jusqu’à la résidence du gouverneur.



Au Gouvernorat, un bref échange a eu lieu entre le président du Conseil militaire de transition et le gouverneur.



Si à Abéché les violences sont nées de l’’intronisation d’’un chef de communauté, à Faya, une décision de l’’administration provinciale instaurant une différenciation entre les véhicules civils et militaires a fait l’’objet d’une contestation ayant causé mort d’’hommes. En faisant le déplacement de Faya en treillis militaire et bâton de commandement en main, le chef de l’’État a un message de fermeté et de paix à livrer à la population. En clair, le général Mahamat Idriss Deby est dans le chef-lieu de la province du Borkou, pour donner des orientations claires et précises. Une rencontre est prévue à cet effet, ce samedi 12 mars, avec les forces de défense et de sécurité, autorités administratives, cadres de la province, chefs traditionnels et leaders religieux.