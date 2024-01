Tchad : Plus de 400 000 litres de carburant saisis par l'ARSAT et la DSP

Plus de quatre citernes et des milliers de fûts de carburant ont été saisis à Anguifel, près de Djarmaya, et présentés à la presse. Cette opération est le fruit d'une commission conjointe mise en place suite à un protocole d'accord entre l'ARSAT et d'autres entités qui ont travaillé ensemble pour appréhender les contrebandiers.



Selon Amina Ehemir Torna, Directrice Générale de l'ARSAT, il s'agit donc plus précisément ici d'une saisie portant sur plus de 400 000 litres. « La DSP a intercepté les fraudeurs responsables de la pénurie. Les saisies seront restituées à la raffinerie pour être redistribuées normalement. Les responsables devront répondre de leurs actes devant la justice. Concernant les distributeurs indélicats leur agrément a été retiré », a-t-elle déclaré.



Elle a ajouté que cette opération continuerait jusqu'à ce que la pénurie soit complètement résolue.



Le Général Yakhoub Issakha, chargé de la commission, a insisté sur l'importance de mettre fin à cette pratique. « Nous appelons à la coopération de la population pour arrêter ces pratiques préjudiciables, notamment l'exportation de notre carburant vers les pays voisins alors que notre propre population souffre », a-t-il souligné.