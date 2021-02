Tchad : Pose de la pierre pour la construction d’un château d’eau à Kana

La ministre de l’Hydraulique urbaine et rurale, Mme Tahani Mahamat Hassane, a procédé le 31 janvier dernier à Kana, à la pose de la première pierre, en vue de la construction d’un mini château d’eau d’une capacité de 100 m3, pour un délai d’exécution de 10 mois. C’est un château d’eau en métallique importé, avec un réseau de 3 km et 6 bornes fontaines.



Au nom de sa population, le chef de canton de Kana a exprimé ses vifs remerciements aux autorités, pour avoir pensé à sa localité. Pour lui, la construction de ce château d’eau va permettre à Kana de vivre un nouveau jour radieux. Ainsi, les femmes de son canton n’auront plus de peine à se procurer de l’eau de qualité. La pénibilité des femmes pour la recherche de l’eau dans les puits et les mares ne sera qu’un triste souvenir lointain. Le gouverneur de la province du Logone Occidental, Ahmat Taha Mahamat Abdoulaye, a rappelé que cette cérémonie de pose de la première pierre de l’ouvrage hydraulique répond parfaitement à la préoccupation majeure du Maréchal du Tchad, dans le cadre de ses projets de la promotion du monde rural, précisément en matière d’adduction en eau potable au Tchad.



Pour sa part, la ministre de l’Hydraulique a attiré l’attention de l’entreprise GTC SARL, chargée de la construction, quant à la stricte supervision pour que les travaux s’achèvent dans les délais et dans le strict respect des règles de l’art. Au nom du chef de l’Etat, elle a remercié la Banque Africaine de Développement (BAD) et les autres partenaires techniques et financiers qui accompagnent le Tchad depuis toujours, dans le développement du monde rural.

Il faut rappeler que cette réalisation s’effectue dans le cadre du Programme d’Alimentation en Eau Potable et Assainissement en Milieu Semi-Urbain et Rural, sur financement de la coopération entre la République du Tchad et la BAD.