Tchad : Préfixe Tchad lance son action citoyenne pour une Transition inclusive

L’association Préfixe Tchad met en œuvre son projet dénommé, « Renforcement et la participation citoyenne pour une transition inclusive et pacifique au Tchad », dans les sous-préfecture de Moussafoyo et de Maro, ce 27 juillet 2023.



Quelques semaines après avoir lancé leur projet dénommé, « Renforcement et la participation citoyenne pour une transition inclusive et pacifique au Tchad », dans la ville de Sarh, les membres de l’association Préfixe Tchad ont organisé une assemblée publique avec les populations des sous-préfectures de Moussafoyo et de Maro, sur des questions de développement, d’éducation, de santé et de sécurité.



Selon le chef de mission, Massedibaye Maxime, après avoir débattu sur les enjeux de la Transition, son évolution, ces populations ont souligné qu’il y a des nombreux défis à relever. Il s’agit de la sécurité, où certains agents déployés sur le terrain ne font pas convenablement leur travail, mais ne pensent qu’arnaquer les paisibles citoyens, avec le manque d’infrastructures sanitaires.



Sur le plan éducatif, pour 63 écoles, la sous-préfecture de Moussafoyo n’a que 12 enseignants affectés, la question du conflit éleveur/agriculteur refait quelques fois surface. Ayant pris bonne note de toutes ces doléances, Massedibaye Maxime a indiqué qu’il transmettra ces doléances à qui de droit, afin de permettre à ces deux sous-préfectures de se développer.



Par la même occasion, le chef de mission, Massedibaye Maxime a demandé à ces derniers de penser à se faire recenser. « Se faire recenser est un devoir civique et une obligation pour tout Tchadien de 18 ans révolus qui n’a pas encore son nom sur la liste électorale.



Seul le recensement donne le droit de décider le jour du vote. Ne pas se faire recenser, c’est laisser les autres décider à notre place », a conclu Massedibaye Maxime.