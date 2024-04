Tchad - Présidentielle : Nouvelle Perspective lance une formation cruciale pour les observateurs électoraux

NP a été fondée le 1er septembre 1997 à N’Gaoundéré, au Cameroun, avec une autorisation sous le numéro 299/97. Depuis, NP a étendu son influence au Tchad, où elle a été autorisée le 7 juin 2021. La coordination nationale de NP au Tchad, reconnue sous le folio 0123 de 2021, compte désormais plus de 410 adhérents répartis dans les 23 provinces du pays.



NP a pour mission de défendre les droits de l’homme conformément aux principes généraux du droit et aux sources internationales. Elle observe les élections mondiales et promeut la bonne gouvernance. NP collabore avec d’autres organisations à l’échelle continentale et intercontinentale pour atteindre ces objectifs.



La formation se tiendra dans quatre grandes provinces du Tchad : N’Djamena, Moundou (Logone Occidental), Abéché (le grand nord), Kanem (centre-ouest) et Chari Baguirmi (centre). Au total, 500 observateurs seront formés. Les participants bénéficieront de notions sur les droits de l’homme et le cadre juridique des observateurs au Tchad. 200 observateurs à N’Djamena et 75 dans chaque province mentionnée seront déployés dans différentes villes du Tchad.



Dr. Gué Mathias a exprimé sa gratitude envers les formateurs venus du Cameroun pour leur contribution à cette initiative. Cette formation est une étape cruciale pour garantir des élections transparentes et crédibles lors de l’élection présidentielle d’avril 2024 au Tchad.