Tchad - Projet SWEED : Les animateurs de la jeunesse renforcent leurs compétences à Abéché

Les participants à cet atelier proviennent de cinq provinces : Mandoul, Guéra, Bahr El-Gazel, Ennedi Ouest et Ouaddaï.



Un engagement pour l’autonomisation des jeunes filles



La Directrice Adjointe de la Jeunesse et point focal du projet SWEED, Khadidja Abdramane Koko, a souhaité la bienvenue aux participants tout en rappelant l’importance du projet SWEED. Elle a précisé que ce projet se concentre sur l’autonomisation des jeunes filles, en leur offrant des opportunités pour renforcer leur rôle dans la société.



Objectifs de la formation



Lors du lancement des travaux, le Délégué provincial de la Jeunesse du Ouaddaï, Ousmane Hamdan Azib, a expliqué que cet atelier vise à doter les animateurs de la jeunesse des compétences nécessaires pour accompagner les jeunes filles bénéficiaires du projet SWEED dans leurs provinces respectives.



Il a également exhorté les participants à être assidus et engagés afin de tirer le meilleur parti de cette formation essentielle pour le développement des bénéficiaires du projet.



Cette initiative, qui s’inscrit dans la stratégie globale d’autonomisation des jeunes filles, met en lumière l’importance du rôle des animateurs dans la réussite du projet SWEED, contribuant ainsi au développement local et à l’égalité des genres.