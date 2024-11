Tchad : Quatre ONG fournissent des pirogues à des quartiers inondés de N'Djamena

La cérémonie s'est tenue en présence d'Ousmane Mahamat Abakar, Directeur de Cabinet du Maire de la commune du 9e arrondissement, ainsi que de plusieurs délégués des quartiers affectés par les inondations.



Le projet "Pirogue humanitaire" vise à fournir des pirogues sécurisées pour faciliter l'évaluation, la distribution des secours et l'assistance aux populations vulnérables. Grâce à ce projet, trois pirogues et six pagaies ont été distribuées aux quartiers inondés.



Salzabo Dimougna, coordinateur du projet, a souligné que cette initiative a été entièrement financée par les fonds propres des quatre associations sans recourir à des aides extérieures. De son côté, Ousmane Mahamat Abakar a exhorté les bénéficiaires à faire bon usage des pirogues.



Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude envers les associations, affirmant que ces pirogues sécuriseraient désormais leurs déplacements.