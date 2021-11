Tchad : Rakhis Ahmat Saleh exhorte le CMT à "rompre avec les habitudes du passé"

Le secrétaire général démissionnaire du Parti pour l'unité et la reconstruction (PUR) et ex-député de la troisième législature, Rakhis Ahmat Saleh, a encouragé samedi les autorités de la transition à rompre avec les habitudes du passé et à respecter leurs engagements, conformément aux résolution de l'Union africaine (UA) pour une transition inclusive, consensuelle et apaisée dans le délai inscrit dans la Charte de transition.



Rakhis Ahmat Saleh a mis en garde le Conseil militaire de transition (CMT) contre toute tentative de confiscation du pouvoir qui "ramènerait le pays dans le gouffre abyssal d'une gestion clanique du pouvoir".



"Les mobilisations d'autres peuples amis et frères observées çà et là sont pour tous les tchadiens une source d'inspiration intarissable", a-t-il dit.



Le processus de transition de 18 mois doit prendre fin au mois d'octobre 2022. La Charte de transition prévoit toutefois une possibilité de renouvellement.