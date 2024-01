Tchad : Réconciliation nationale et programme DDR, Recommandations des participants aux activités

Considérant le contexte, les enjeux politiques et le climat social actuel au Tchad ;



Considérant les préoccupations et les attentes des tchadiens à vivre ensemble dans la paix, la cohésion sociale et la cohabitation pacifique ;

Vu l’impérieuse nécessité de réussir la réconciliation nationale et le programme DDR des désengagés des mouvements politicomilitaires pour renforcer la paix et l’unité nationale afin de relancer le processus du développement ;

Considérant que la réconciliation nationale doit être effective pour consolider la paix ;

Considérant que depuis plus de trois décennies, les programmes de DDR des désengagés des mouvements politcomilitaires n’ont enregistré aucun succès ;

Considérant l’échec du programme de DDRR des désengagés de Boko Haram déclenché depuis 2019 ;

Vu l’expertise du CEDPE dans la gestion et la prévention des conflits ;

Vu l’expérience du CEDPE dans l’étude, l’analyse, le profiling et le triage des désengagés de Boko Haram ;

Considérant les assises de la table ronde du 25 janvier 2024 au CEDPE ;



Nous, participants à la table ronde organisée en ce jeudi 25 janvier 2024 par le Centre d’études pour le développement et la prévention de l’extrémisme (CEDPE) au sein de son siège, sur la Réconciliation nationale et le programme DDR, exprimons notre satisfaction pour la réussite de cette activité et recommandons ce qui suit :



Il s’agit des recommandations transversales qui sont énoncées à l’endroit des pouvoirs publics, à la coordination de la commission du DDR, de la société civile, des autorités traditionnelles et du CEDPE :



Interpeller et inclure les centres spécialisés dans le domaine de gestion des conflits pour la mise en œuvre du processus de DDR;

Impliquer les OSC et les communautés locales dans le processus de réconciliation nationale et le programme de DDR ;

Identifier les causes profondes des conflits à la fois structurelles et conjecturelles ;

Faire la promotion de la justice et lutter contre la corruption ;

Renforcer et améliorer les instances judiciaires pour être en mesure de garantir le processus de DDR ;

Intensifier les rencontres d’échanges avec l’ensemble des acteurs concernés sur la question de la réconciliation nationale et du programme DDR ;

Mettre en place des institutions fortes et impartiales fondées sur les droits humains et dirigées par des personnes ayant d’expériences et de compétences pour la réconciliation nationale et le programme DDR;

Créer de contacts sociaux avec les communautés locales sans distinction pour un équilibre institutionnel et garantir la réconciliation nationale ;

Faire un profilage des mouvements politicomilitaires signataires de l’accord de paix de Doha pour précipiter leur réhabilitation, leur réinsertion socioprofessionnelle et garantir la réconciliation nationale ;

Insérer la justice transitionnelle pour une véritable réconciliation nationale et de la réussite du processus de DDR ;

Renforcer les antennes de sécurité frontalière pour contrôler les mouvements des groupes armés;

Restructurer le niveau de souveraineté du Tchad ;

S’Inspirer des expériences du Maroc, de l’Algérie et de la Colombie pour renforcer la réussite du processus de réconciliation et le programme de DDR ;

Eduquer la population à la prévention des conflits, à l’instauration de la paix, la stabilité, la sécurité et le développement ;

Faire et tenir les promesses tout en évitant les promesses fallacieuses ;

Avoir une volonté politique et apporter un soutien psychologique et financier aux victimes des conflits;

Faire la promotion de la cohésion sociale et renforcer le vivre ensemble ;

Prendre au sérieux la jeunesse et résoudre ses problèmes ;

Avoir pour clef de voûte la confiance et la vérité ;

Encourager les partenaires à soutenir l’intensification des rencontres d’échange avec l’ensemble des Tchadiens sur la réconciliation et le programme DDR ;

Rapprocher les Ministères de la formation professionnelle, de la femme, de la défense, de la sécurité pour travailler avec le Centre d’études pour le développement et la prévention de l’extrémisme sur la question de la réinsertion socioprofessionnelle des désengagés de mouvements politico-militaires.



Fait à Ndjamena, le 25 janvier 2024